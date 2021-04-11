Kraliçe son anında yanı başındaydı

Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1947 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da geçtiğimiz 20 Kasım'da evliliklerinin 73'üncü yılını kutladılar.