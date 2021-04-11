Kraliçe son anında yanı başındaydı

İngiliz basını önceki gün öldüğü açıklanan Prens Philip’in (99) son anlarında 73 yıldır evli olduğu eşi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in (93) de yanı başında olduğunu yazdı.
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Prens Philip dün İngiltere’nin birçok kenti ve savaş gemilerinden 41 pare top atışlarıyla anılırken ölümü ve cenazesiyle ilgili öne çıkan bazı ayrıntılar şöyle:
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ARZUSU GERÇEK OLDU
Enfeksiyon tedavisi ve kalp ameliyatı sonrasında bir ay önce taburcu edilen Prens, nekahat dönemini Windsor Kalesi’nde geçiriyordu. Ancak perşembe günü durumu ağırlaşmaya başladı.
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Prens kendi evinde, kendi yatağında son nefesini vermek istemişti. Prens’in son anlarında ‘Lilibeth’ diye andığı Elizabeth de baş ucundaydı.
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KRALİÇE’Yİ BEKLEYECEK
Devlet töreni istemeyen Prens Philip için, Windsor mülkü içindeki St. George Şapeli’nde, 17 Nisan günü tören yapılacak.
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Covid-19 önlemleri nedeniyle en fazla 30 kişinin katılacağı törende, daha fazla kraliyet mensubunun katılması için İngiltere Başbakanı Boris Johnson yer almayacak.
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Bir iddiaya göre Philip’in naaşı, Kraliçe’nin vefatına kadar birlikte defnedilmek üzere St.George Şapeli’nde yer alan kraliyet bölmesinde tutulacak.
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PRENS HARRY CENAZEYE GELİYOR
Prens Philip’in ölümü İngiltere’de manşetlere taşınırken bazı gazeteler özel ekler verdi. Ancak haberlerde öne çıkan unsurlardan biri de son dönemde Kraliyet ailesinin resmi görevlerinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry’nin dedesinin cenazesine gelip gelmeyeceğiydi.
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Prens Harry’nin cenazeye katılması beklenirken hamileliğinin son aylarında olan Markle’ın gelmesi beklenmiyor.
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Ayrıca Harry’nin dönüşünün ailedeki kırgınlıkların aşılması için bir fırsat olabileceği de konuşulanlar arasında.
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Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip geçtiğimiz 20 Kasım'da evliliklerinin 73'üncü yıl dönümünü kutladı. Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanı.
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Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1947 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da geçtiğimiz 20 Kasım'da evliliklerinin 73'üncü yılını kutladılar.
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Kraliçe ile Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip, Elizabeth, henüz babası hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sırada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaşındaydı.
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Kraliçe'nin kocası Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verildi.
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O dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henüz tahtlarındaydı. Fakat sonra Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası aile Yunanistan'dan sürüldü. Prens Philip, İskoç ve Alman okullarında eğitim gördü.
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18 yaşına geldiğinde de İngiliz kraliyet donanmasına katıldı. Bu arada aile köklerinin bir bölümünün İngiliz olduğunu da hatırlatalım.
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1942 yılının ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandı. Bundan sonra da askeri başarılarıyla dikkat çekti.
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İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947 yılında Philip, ailesinden gelen bütün titrlerden feragat edip İngiliz olan büyükannesi ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'ı kullanmaya başladı.
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Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi.
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Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı.
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Bunun yanı sıra Prens Philip'in kraliyet yatı Britannia ile yaptığı denizaşırı gezide, kimliği bilinmeyen bir kadınla ilişkisi olduğu da ileri sürüldü.
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Bundan iki yıl önce herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanımladığı Lady Colin Campbell kaleme aldığı kitapta Prens'in kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürmüştü. Bütün bu iddialar asla kanıtlanmasa da hiçbir zaman unutulmadı.
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Prens Philip ile Kraliçe 2 Elizabeth'in, Charles,Anne, Andrew ve Edward adında dört tane çocuğu bulunuyor. Çift, torunlarının yanı sıra torunlarının çocuklarını göre şansını da elde etti.