KPSS tercih robotu 2020: KPSS tercih sıralama nereden yapılır?

KPSS tercih robotu, E-Devlet üzerinden erişimde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan KPSS tercih robotu ile adayların resmi veriler ile işlem yapması mümkün oluyor. İşte, KPSS tercih robotu hakkında bazı bilgiler