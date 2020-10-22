KPSS tercih robotu 2020: KPSS tercih sıralama nereden yapılır?
KPSS tercih robotu ile aldıkları puanı değerlendirmek isteyen pek çok memur adayı, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte tercih robotu ekranından puanlarını girerek sıralama yapabilecek olan adaylar, bu ekran hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS KPSS tercih robotu nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS tercih robotu, E-Devlet üzerinden erişimde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan KPSS tercih robotu ile adayların resmi veriler ile işlem yapması mümkün oluyor. İşte, KPSS tercih robotu hakkında bazı bilgiler
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KPSS Tercih robotu için duyuru yayımlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Bu ekrana, erişime açıldığında aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz;
Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.