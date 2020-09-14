Beklenen KPSS duyurusu geldi: 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
Beklenen KPSS duyurusu 14 Eylül'de geldi. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden yayınlandı. KPSS sonuçları öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyenler, KPSS soruları ve cevap anahtarını inceliyor. İşte KPSS soru-cevap duyurusun detayları ve KPSS Lisans alan bilgisi oturumları temel soru kitapçıkları görüntüleme ekranı...
KPSS soruları ve cevapları için son dakika duyurusu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarını erişime açtı. Adaylar, 2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarını ÖSYM'nin online ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2020 KPSS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
KPSS 2020 soruları ve cevapları aşağıdaki link üzerinden erişime açılacak.KPSS SORULARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÖSYM KPSS SONUÇ DUYURUSU
12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
3
Değerli KPSS Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.