KPSS soruları cevapları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS önlisans soruları ve cevap anahtarı

KPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR? KPSS ön lisans sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılamadı.



4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabildiler.