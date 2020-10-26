KPSS soruları cevapları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS önlisans soruları ve cevap anahtarı
KPSS önlisans soruları ve cevapları gündemde yer alıyor. KPSS önlisans oturumuna 25 Ekim’de giren adaylar heyecanla sınav sorularının ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyorlar. Memur olmak isteyen adaylar merkezi olarak düzenlenen sınavlara mezuniyet durumlarına göre giriyorlar. Ön lisans oturumun adaylara 130 dakika süre verildi. Şimdi gözler kaç puan alınacağına çevrildi. Peki KPSS soruları cevapları ne zaman yayınlanır?
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KPSS soruları ve cevapları ön lisans oturumuna giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim Pazar günü merkezi olarak gerçekleştirildi. Sınav, Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yapıldı. Sonuçlar ise 26 Kasım’da erişime açılacak. Adaylar şimdi heyecanla KPSS sorularına ve cevaplarına yöneldiler. İşte KPSS soruları ve cevapları ile ilgili detaylar
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KPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
KPSS ön lisans sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılamadı.
4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabildiler.
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KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.