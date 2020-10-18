KPSS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklama ile bekleniyor. KPSS A Grubu ve B Grubu kadrolarında memur olarak atanmayı bekleyen ve söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden öğrenecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile beraber sorgulanacak. Gözler sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrilirken ÖSYM'den açıklama geldi. Elindeki iş yoğunluğuna göre sonuç açıklama sürecini daha erkene çekebilen ÖSYM'nin, gelecek hafta açıklaması beklenen KPSS sonuçları için sürpriz bir açıklama yapması, bugün itibariyle gündemde yer almaya başladı. İşte, KPSS sonuçlarıyla ilgili beklenen tarih.
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1
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KPSS sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya odaklanıldı. KPSS A Grubu ve B Grubu kadrolarında memur olmayı bekleyen adaylar, değerlendirme sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulayabilecek. 2020 KPSS sonuçları beklenirken ÖSYM'nin sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih duyuruldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılar.
2
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ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
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KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.