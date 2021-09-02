KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için gözler o tarihte!
KPSS sonuçları 2021 için geri sayım başladı. Memur olmak isteyen adaylar, mezuniyet durumlarına göre düzenlenen KPSS oturumlarından bir veya birkaçına giriyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde tarihler hakkında detaylı bilgi verildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS lisans oturumuna giren adaylar heyecanla sınav sürecini takip ediyorlar. Merkezi olarak düzenlenen sınav oturumlarına giren adayların sonuçları eylül ayı içerisinde erişime açılacak. ÖSYM tarafından KPSS sonuç tarihi ile ilgili yapılan açıklamada 16 Eylül’e işaret edildi.
2
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
3
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.