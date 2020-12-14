KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları için geri sayım
KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS belirli tarihlerde merkezi olarak yapılıyor. Adaylar mezuniyet durumlarına göre oturumlara başvurarak, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde sınava giriyorlar. Ortaöğretim oturumu 2020 yılında 22 Kasım’da yapıldı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da merkezi olarak düzenlendi. Sınav başvuruları ise 15 Eylül ve 30 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. İşte sonuç açıklanma tarihi
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.
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KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
2020-KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ortaöğretim” sınav sonuçlarını etkilemez