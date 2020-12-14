MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları için geri sayım
GeriGündem KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları için geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 09:22 | 

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları için geri sayım

KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS belirli tarihlerde merkezi olarak yapılıyor. Adaylar mezuniyet durumlarına göre oturumlara başvurarak, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde sınava giriyorlar. Ortaöğretim oturumu 2020 yılında 22 Kasım’da yapıldı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da merkezi olarak düzenlendi. Sınav başvuruları ise 15 Eylül ve 30 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. İşte sonuç açıklanma tarihi

2KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.

3KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ YIL GEÇERLİ
Abone Olgoogle-news

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ortaöğretim” sınav sonuçlarını etkilemez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi