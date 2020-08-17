KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor!
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları tamamlandı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Sınavlara kısa bir süre kala şimdi de sınav giriş yerlerinin de belli olduğu sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur?
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1
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Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.