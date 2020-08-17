Gündem Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 15:52 , 17 Ağustos 2020 - 15:56

KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor!

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları tamamlandı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Sınavlara kısa bir süre kala şimdi de sınav giriş yerlerinin de belli olduğu sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur?