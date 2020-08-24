KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS SINAVINA GİRİŞTE HANGİ BELGELER İSTENİYOR? Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;



Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait



Mavi Kartlar,



Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.



Bunların dışında;



Sürücü belgesi,



Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlikbelgesi olarak kabul edilmeyecektir.



Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerincekolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınavgörevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizisınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarasıbulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.



Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacakgüncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. KimlikNumarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmişolmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabuledilmeyecektir.