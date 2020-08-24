KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları , Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Adayların sınav anında yanında bulundurması gereken belgelerden biri de KPSS sınav giriş belgesi. Belgede yer alan sınav yerinde KPSS’ye girecek olan adaylar, günler öncesinden sınav merkezini merak etmeye başladı. Söz konusu belgelerin sınava 10 gün kala adayların erişimine açılması bekleniyor.
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6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu.
KPSS lisans sınavı için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav yerleriyle ilgili son durum…
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KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KPSS LİSANS TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021
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KPSS SINAVINA GİRİŞTE HANGİ BELGELER İSTENİYOR?
Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait
Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.
Bunların dışında;
Sürücü belgesi,
Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlikbelgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerincekolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınavgörevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizisınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarasıbulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacakgüncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. KimlikNumarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmişolmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabuledilmeyecektir.