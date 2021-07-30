KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2021 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS sınav giriş belgesiÖSYM.gov.tr sorgulama ekranı sınav öncesi erişime açıldı. Kamuda memur olmayı bekleyen adayların katılımı ile 1 Ağustos’ta uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınav yerleri aday şifresi ve T.C kimlik numarası ile öğrenilecek. Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınav salonlarına alınmayacaklar. Sınava katılacak olan adaylar internetten edinecekleri KPSS sınav giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını alacaklar. Peki, 2021 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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KPSS 2021 sınav yerleri söz konusu sınav öncesi adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından bu hafta sonu yapılacak olan KPSS sınavına giriş belgesi ile adaylar katılacak. Sınava Giriş Belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edilecek. Adaylar KPSS sınav yerleri olmadan sınav binalarına alınmayacak. Sınav belgelerinden salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.
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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.
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Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.