KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde bugün gerçekleşecek. KPSS kılavuzuna göre, adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler
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KPSS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek sorusu, sınava saatler kala pek çok vatandaşın zihnindeki önemli sorulardan birisi oldu. 1 Ağustos sabahı gerçekleşecek olan sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulunduracak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı...
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KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.
Sınav saat 12.25'te sona erecek.
KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 1 Ağustos Pazar günü saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek.
Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.
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Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalarıyasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır
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Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınavgörevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri hâlinde iseadaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınavsalonundan ayrılmamalıdır.