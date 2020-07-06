KPSS paraları hangi bankaya yatıyor 2020? KPSS başvuru ücreti ödemeleri hangi bankalara yapılıyor?
KPSS paraları hangi bankaya yatıyor sorusu, başvuru işlemini tamamlamak isteyen pek çok adayın araştırdığı husus olmaya başladı. ÖSYM tarafından 6-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan KPSS başvurusu için para yatırma işlemi büyük önem arz edecek. başvuru ücreti ödemeleri yapılmayan adayların sınav başvurusu yok sayılacak. Peki, KPSS başvuru ücreti nereden ödenecek? İşte, ATM'ler ve internet üzerinden de yatırılabilecek olan KPSS başvuru ücreti hakkında merak edilen bazı detaylar
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KPSS başvuru ücreti pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS başvuru merkezleri ya da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, KPSS başvuru ücreti ödemesi nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılabilecek? İşte, ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için internet üzerinden ödeme detayı be hangi banka ATM'lerinden ödeme yapabilecekleri hakkında detaylı bilgiler
KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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Ücret ödemesi için son gün 14 Temmuz olacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvurusu 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.
Aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
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Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek.
30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geçbaşvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredikartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır