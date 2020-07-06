KPSS paraları hangi bankaya yatıyor 2020? KPSS başvuru ücreti ödemeleri hangi bankalara yapılıyor?

KPSS başvuru ücreti pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS başvuru merkezleri ya da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, KPSS başvuru ücreti ödemesi nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılabilecek? İşte, ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için internet üzerinden ödeme detayı be hangi banka ATM'lerinden ödeme yapabilecekleri hakkında detaylı bilgiler



KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILABİLİR?



KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);



ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)