KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 sonuçları için heyecan artıyor
KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirli tarihlerde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarına başvuru yapıyorlar. KPSS ortaöğretim oturumu bu yıl kasım ayında düzenlendi. Peki KPSS ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. KPSS ortaöğretim oturumuna giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler. İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi
2
Abone Ol
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü yayımlanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
3
Abone Ol
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.