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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 19:52 | 

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte lise KPSS tarihi!

Memur adayları 2020 yılında yapılması planlanan KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için geç başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında ÖSYM'nin açıklamalarını araştıran vatandaşlar, sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

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Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran yüz binlerce lise mezunu, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı başvurularına odaklandı. KPSS Lise sınavı için başvurular yakın zaman önce sona ermişti. Şimdi ise geç başvuru takvimi sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
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KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN YAPILACAK
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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