KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte lise KPSS başvuru tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 ortaöğretim düzeyi için araştırmalar hız kazandı. 4 yıl eğitim veren liselerden mezun olan vatandaşlara yönelik düzenlenecek sınav için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, 2020 Lise KPSS hakkında ayrıntılar...