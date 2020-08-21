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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 11:18 | 

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte lise KPSS başvuru tarihi!

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, 2020'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Öte yandan söz konusu sınavın başvuru tarihleri de sorgulanıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 ortaöğretim düzeyi için araştırmalar hız kazandı. 4 yıl eğitim veren liselerden mezun olan vatandaşlara yönelik düzenlenecek sınav için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, 2020 Lise KPSS hakkında ayrıntılar...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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