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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 19:25 | 

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte konuya dair ayrıntılar

Ekim ayının gelmesi ile birlikte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. Söz konusu sınava, liselerden mezun olan memur adayları katılım sağlayacak. Gözler sınav giriş belgelerinin yayınlanması ardından da sınavın yapılacağı tarihte. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) organize ettiği ve iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı için nefesler tutuldu. Başvurularını tamamlayan adaylar, hazırlıklarına devam ederken bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında ayrıntılar...

2SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

3KPSS HAKKINDA
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KPSS HAKKINDA

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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