KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir yapılan ve binlerce vatandaşın katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte gözler KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...