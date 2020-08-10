KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS takvimi
Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacakları ve sonucunda aldıkları puana göre devlet kurumlarında istihdam edilebildikleri 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar, bir yandan sınava hazırlık yaparken bir yandan da KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte, 2020 Lise KPSS takvimi...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir yapılan ve binlerce vatandaşın katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte gözler KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.