KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!

KPSS 2020 lise başvurularını takip eden memurların beklediği gün için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin 2020 takvimine göre, lise düzeyindeki KPSS sınavı için başvuru süreci kısa süre sonra başlayacak. Başvuru süresi öncesi adayların hem başvuru tarihleri hem de sınavın olacağı tarihe yönelik araştırmaları sürüyor. İşte, 2020 lise KPSS sınavı hakkında tüm ayrıntılar...