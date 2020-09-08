MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!
GeriGündem KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 10:03 | 

KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen lise mezunu adaylar KPSS Ortaöğretim sınavına başvuruda bulunabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim bir diğer adıyla lise başvuruları, yakın zaman sonra alınmaya başlanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS 2020 lise başvurularını takip eden memurların beklediği gün için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin 2020 takvimine göre, lise düzeyindeki KPSS sınavı için başvuru süreci kısa süre sonra başlayacak. Başvuru süresi öncesi adayların hem başvuru tarihleri hem de sınavın olacağı tarihe yönelik araştırmaları sürüyor. İşte, 2020 lise KPSS sınavı hakkında tüm ayrıntılar...

2BAŞVURU TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi