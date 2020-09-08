KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen lise mezunu adaylar KPSS Ortaöğretim sınavına başvuruda bulunabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim bir diğer adıyla lise başvuruları, yakın zaman sonra alınmaya başlanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS 2020 lise başvurularını takip eden memurların beklediği gün için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin 2020 takvimine göre, lise düzeyindeki KPSS sınavı için başvuru süreci kısa süre sonra başlayacak. Başvuru süresi öncesi adayların hem başvuru tarihleri hem de sınavın olacağı tarihe yönelik araştırmaları sürüyor. İşte, 2020 lise KPSS sınavı hakkında tüm ayrıntılar...
2
Abone Ol
BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
3
Abone Ol
SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.