KPSS önlisans tercihleri ne zaman? Gözler KPSS tercih kılavuzu taban puanlarında
KPSS ön lisans tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakıdan takip ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar merkezi olarak düzenlenen KPSS oturumlarına mezuniyet durumlarına göre giriyorlar. Ekim ayında düzenlenen KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da erişime açıldı. Şimdi gözler tercih tarihlerine çevrildi. Peki KPSS ön lisans tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar…
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KPSS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. 2020 yılında 25 Ekim tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları 26 Kasım’da erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için Tercih Kılavuzunun hazırlanacağı duyuruldu. İşte KPSS ön lisans tercihleri ile ilgili detaylar
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
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B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
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B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.