KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 KPSS önlisans sınav sonuç tarihi
Binlerce memur adayının girdiği KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan KPSS önlisans sınavının soruları, kısa sürede erişime açıldı. Önlisans sınavını geride bırakan adaylar, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 KPSS önlisans sınav sonuç tarihi…
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KPSS önlisans sınavının sonuçları için heyecan dorukta. Bu yıl 25 Ekim’de gerçekleşen KPSS önlisans sınavının sonuçları kasım ayının son günlerinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılan KPSS sonuçlarını kişisel bilgileriyle görüntüleyebilecek.
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ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇ TARİHİ
KPSS önlisans sınavı sonuçları bu yılın takvimiyle paylaşıldı. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
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SORU CEVAP DUYURUSU
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.