KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 branş bazında sıralama
KPSS ön lisans oturumu 2020 yılında 25 Ekim’de düzenlendi. Ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Branş bazında sıralamalar, adayların kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sunmaktadır. Peki 2020 KPSS ön lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Memur olmak isteyen adaylar mezuniyet durumlarına göre ekim ayında düzenlenen ön lisans oturumuna girdiler. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS branş sıralaması ile ilgili açıklamasında, ‘Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.’ dedi.
2
Abone Ol
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında, ‘Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.’ dedi.
3
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.