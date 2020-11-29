KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 branş bazında sıralama

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Memur olmak isteyen adaylar mezuniyet durumlarına göre ekim ayında düzenlenen ön lisans oturumuna girdiler. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS branş sıralaması ile ilgili açıklamasında, ‘Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.’ dedi.