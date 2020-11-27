KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bu gelişmenin ardından şimdi ise KPSS Ön Lisans tercihleri gündeme geldi. Peki, KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman?
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25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların tercih süreci hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından aldıkları puanlar kapsamında tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin tercih sürecini ne zaman başlatacağını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:
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Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.