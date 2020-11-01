KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken mi açıklanacak?

Pek çok memur adayı, KPSS ön lisans sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Ön Lisans seviyesinde KPSS girişi yapan birçok kişi, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde söz konusu sınavın değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. KPSS sonuçları ilerleyen haftalarda ÖSYM'nin AİS ekranından duyurulacak. İşte, 2020 KPSS ön lisans sonuçları tarihi...