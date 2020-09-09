KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS 2020 geç başvuru ve sınav tarihi
KPSS ön lisans başvuruları 2020 yılında 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında yapıldı. Başvuru ücreti ödemeleri için ise son gün 3 Eylül oldu. Şimdi sıra KPSS ön lisans geç başvuru tarihlerine geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre geç başvuru işlemleri 10 Eylül ve 11 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Peki, KPSS ön lisans ne zaman yapılacak?
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KPSS ön lisans oturumunun ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre lisans ve ön lisans başvuruları belirli tarihlerde alındı. Ön lisans oturumuna başvurmak isteyen adayların işlemleri 2 Eylül'de sona erdi. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor. İşte 2020 KPSS tarihi
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
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İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.
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Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.