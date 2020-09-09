KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS 2020 geç başvuru ve sınav tarihi

KPSS ön lisans oturumunun ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre lisans ve ön lisans başvuruları belirli tarihlerde alındı. Ön lisans oturumuna başvurmak isteyen adayların işlemleri 2 Eylül'de sona erdi. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor. İşte 2020 KPSS tarihi



KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.