KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2022 lisans ve ön lisans başvuru tarihleri bekleniyor
KPSS’ye girmek isteyen adaylar, 2022 yılına az bir zaman kala ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. KPSS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. En son 2020 yılında düzenlenen ön lisans oturumu önümüzde yıl da yapılacak. Peki, KPSS lisans ve ön lisans ne zaman yapılacak?
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Memur olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği KPSS, merkezi olarak düzenleniyor. Adaylar mezuniyet durumlarına göre KPSS’ye giriyorlar. 2021 yılının bitimine az bir zaman kala gözler 2022 KPSS tarihlerine çevrildi. Henüz ÖSYM tarafından yeni sınav ve başvuru takvimi yayımlanmadı. İşte KPSS başvuruları ile ilgili detaylar
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.
En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
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Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.