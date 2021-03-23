KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
KPSS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Memur olmak isteyenler başvurularını ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapıyorlar. KPSS 2021 başvuruları mayıs ayında alınacak. Bu yıl lisans oturumları düzenlenecek. Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte sınav oturum tarihleri
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KPSS başvuruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS başvuruları bu yıl 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Lisans oturumuna girmek isteyen adaylar yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta yapılacak.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.