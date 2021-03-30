KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi
KPSS başvuruları, memur olmak isteyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar başvurularını yapıyorlar. Bu yıl, KPSS lisans oturumu düzenlenecek. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi
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KPSS başvuru ve sınav tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Bu yıl KPSS’de lisans oturumu düzenlenecek. Adaylar başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.