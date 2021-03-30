KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi

KPSS başvuru ve sınav tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Bu yıl KPSS’de lisans oturumu düzenlenecek. Adaylar başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek.