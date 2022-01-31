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KPSS ne zaman? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

#KPSS#Kpss 2022#Kpss Başvuru

KPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS başvuruları her sene belirli tarihlerde yapılıyor. Ön lisans, ortaöğretim ve lisans oturumları bu yıl düzenlenecek. Adayların sınava katılabilmeleri için ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları, sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihi

1/4KPSS ne zaman KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konulardan biri oldu. KPSS başvuruları bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumu için alınacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Lisans sınavının ilk oturumu olan genel yetenek genel kültür testi 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

2/4KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

3/4KPSS ne zaman KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

4/4KPSS ne zaman KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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