KPSS ne zaman? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konulardan biri oldu. KPSS başvuruları bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumu için alınacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Lisans sınavının ilk oturumu olan genel yetenek genel kültür testi 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.