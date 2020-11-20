KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ön lisans sonuçları için geri sayım

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de gerçekleştirildi. Memur olmak isteyen adaylar sınava yoğun ilgi gösterdiler. KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.