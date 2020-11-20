KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ön lisans sonuçları için geri sayım
KPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ön lisans oturumuna giren adaylar düzenlenen sınavların ardından heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Merkezi olarak düzenlenen sınav sonuçları kasım içerisinde erişime açılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Peki KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de gerçekleştirildi. Memur olmak isteyen adaylar sınava yoğun ilgi gösterdiler. KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
2020-KPSS’ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ön Lisans” sınav sonuçlarını etkilemez.
2018-KPSS’ye Ortaöğretim düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.