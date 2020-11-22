KPSS Lisans tercihleri ne zaman? İşte 2020 KPSS lisans tercih takvimi hakkında bilgi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanması ile birlikte şimdi ise tercihler hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman?
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1
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KPSS Lisans tercihleri, 2020 KPSS puanlar kapsamında devlete atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapacakları tercihlerle kariyerlerine yön vermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlanmasına odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.
3
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Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.
4
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.