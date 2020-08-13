KPSS lisans ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS tarihi

KPSS başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Peki KPSS lisans ne zaman yapılacak? İlk oturum olan genel yetenek genel kültür 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. İşte sınav tarihleri….