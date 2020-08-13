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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 17:25,

KPSS lisans ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS tarihi

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Lisans oturumlarına başvuru yapan adaylar heyecanla sınav tarihlerini beklemeye başladılar. Adaylar ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihlerde genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve ÖABT oturumlarına girecekler. İşte 2020 KPSS lisans tarihleri

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KPSS başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Peki KPSS lisans ne zaman yapılacak? İlk oturum olan genel yetenek genel kültür 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. İşte sınav tarihleri….

2KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

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