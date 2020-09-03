KPSS lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 KPSS lisans saatleri
KPSS lisans oturumları için heyecan giderek artıyor. Başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan KPSS lisans ilk olarak genel yetenek-genel kültür oturumu ile başlayacak. Eğitim bilimleri sınavı da aynı gün içerisinde yapılacak. Peki KPSS lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2020 KPSS lisans saatleri
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KPSS lisans saatleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile açıklandı. Başvuruları haziran ayında başlayan ve 13 Temmuz’a kadar devam eden sınava her yıl memur olmak isteyen adaylar giriyor. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu 6 Eylül’de yapılacak. Aynı gün içerisinde eğitim bilimleri sınavı da gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 10:15’te başlayacak. İşte KPSS saatleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler…
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KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45