KPSS lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 KPSS lisans saatleri

KPSS lisans saatleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile açıklandı. Başvuruları haziran ayında başlayan ve 13 Temmuz’a kadar devam eden sınava her yıl memur olmak isteyen adaylar giriyor. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu 6 Eylül’de yapılacak. Aynı gün içerisinde eğitim bilimleri sınavı da gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 10:15’te başlayacak. İşte KPSS saatleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler…