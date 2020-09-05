KPSS giriş belgesi nasıl çıktı alınır? KPSS giriş belgesinde HES kodu uyarısı!
KPSS giriş belgesi, sınav öncesi pek çok adayın gündemindeki konu oluyor. Sınava giriş için en önemli unsur olan KPSS sınav giriş belgesi, renkli veya siyah beyaz olarak çıktı alınabiliyor. ÖSYM tarafından HES kodu detayı eklenen KPSS giriş belgesi, kimlik kartı ile birlikte sınavın olmazsa olmaz iki belgesi olarak ön plana çıkıyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınabilecek? İşte, KPSS giriş belgesi ve HES kodu detayları
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KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma işlemi, artık sınava 24 saatten az bir süre kala pek çok vatandaşın çözüme kavuşturmak istediği konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Renkli ya da siyah beyaz olmak üzere nasıl çıktı alınabileceği merak edilen KPSS sınav giriş belgesi, HES kodu detayı ile ön plana çıkıyor. Pandemi süreci dolayısıyla kişinin sağlık durumunun öğrenilmesi amacıyla KPSS giriş belgesinde HES kodu detaylarına yer veren ÖSYM, tehlike arz eden öğrenciler için ayrı bir sınıf oluşturacak. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır? İşte, o detaylar
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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma işlemi için öncelikle ÖSYM AİS girişi gerçekleştiriniz.
Sol menüden "Başvurularım/Tercihlerim" butonuna tıklayınız.
Burada açılacak olan menüden "Sınava Giriş Belgesi" butonuna basınız.
Karşınıza çıkacak olan uyarıda, "Sınava Giriş Belgenizi görüntülemek/yazdırmak için "Görüntüle / Yazdır" butonuna basınız.
Aldığınız çıktıda fotoğrafınızın olduğuna, Ad, Soyad, TC Kimlik No gibi bilgilerinizin görünür olmasına dikkat ediniz." detayları yer alacaktır.
"Görüntüle/Yazdır" butonuna basınız.
Son olarak "Okudum, anladım" butonuna basarak sınava giriş belgesinin çıktı alma ekranına ulaşabilirsiniz.
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SINAVA GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ SİYAH BEYAZ MI OLACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, "Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır." bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde sınav giriş belgesinin siyah beyaz da çıktı alınabileceği görülebilmektedir.
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KPSS GİRİŞ BELGESİNDE HES KODU NEDİR?
Aygün, Twitter hesabından, KPSS'ye ilişkin açıklama yaptı. "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullanan Aygün, sınav binaları ya da salonların sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirtti.
Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. "
Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarının HES kodları aracılığıyla takip edileceğini bildiren Aygün, Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin, görevlerinin iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacağını duyurdu.