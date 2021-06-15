KPSS geç başvuru tarihi: KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar?
KPSS geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini %50 artırımlı olarak yatırdıktan sonra başvurularını tamamlayacaklar. Kamuda memur olmak isteyenlerin katılım sağlayacağı söz konusu sınavın geç başvuru tarihleri ÖSYM sınav kılavuzundan öğrenecek olan adaylar, AİS ekranı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Gözler şimdi 2021 KPSS geç başvuru gününde. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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1
2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ücreti %50 artırımlı olarak yatırılacak.
2
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,
Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)
3
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, geç başvurular 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
4
KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.
5
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
6
Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.