KPSS geç başvuru tarihi: KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar?

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL



GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,



Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)