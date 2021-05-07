KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu

KPSS başvurusu için geri sayım başladı. KPSS başvuruları için tarihler belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi kılavuzuna göre KPSS başvuruları, Mayıs ayında başlayacak. Sınav ise 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler