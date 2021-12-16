KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2022 KPSS Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim başvuru takvimi
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 sınavları ne zaman?
Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin de başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin belirlediği 2022 KPSS Tarihleri ve başvuru sürecine dair detaylar...