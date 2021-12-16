KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2022 KPSS Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim başvuru takvimi

Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin de başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin belirlediği 2022 KPSS Tarihleri ve başvuru sürecine dair detaylar...