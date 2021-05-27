KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM'nin yayınladığı tarihler!
KPSS başvuru ve sınav tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Bu yıl KPSS’de lisans oturumu düzenlenecek. Adaylar başvurularını kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?
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KPSS başvuruları, memur olmak isteyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar başvurularını yapıyorlar. Bu yıl, KPSS lisans oturumu düzenlenecek. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi...
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2021 KPSS LİSANS TAKVİMİ
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.