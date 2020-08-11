KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? KPSS 2020 ön lisans başvuru tarihi için geri sayım
KPSS başvuru ve sınav tarihi için heyecan giderek artıyor. Memur olmak isteyen adaylar mezuniyet durumlarına göre ön lisans, ortaöğretim ve lisans oturumlarına giriyorlar. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından ön lisans KPSS başvuru tarihi için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihi duyuruldu. Peki KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte yanıtı...
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KPSS ön lisans başvuruları için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu en son 2018 yılında yapılmıştı. Peki KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ön lisans başvuru işlemleri ağustos ayında alınmaya başlanacak. Sınav ise ekim ayında yapılacak. İşte merak edilen tarihler...
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.