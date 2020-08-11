KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? KPSS 2020 ön lisans başvuru tarihi için geri sayım

KPSS ön lisans başvuruları için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu en son 2018 yılında yapılmıştı. Peki KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ön lisans başvuru işlemleri ağustos ayında alınmaya başlanacak. Sınav ise ekim ayında yapılacak. İşte merak edilen tarihler...