KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS 2020 lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?
KPSS başvuru tarihi için geri sayım başladı. KPSS başvuruları lisans, ön lisans ve ortaöğretim için farklı tarihlerde alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre tarihler belli oldu. Memur olmak isteyen adaylar arasından lisans mezunları başvurularını 30 Haziran’dan itibaren yapabilecekler. KPSS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri ne zamana kadar devam edecek? İşte ön lisans, lisans ve ortaöğretim KPSS ile ilgili bilgiler…
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KPSS başvuruları ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. KPSS başvuruları lisans, ön lisans ve ortaöğretim için farklı tarihlerde alınacak. KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav oturumları ise farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Ön lisans oturumları için başvurular ağustos ve eylül aylarında alınacak. İşte 2020 KPSS tarihleri...
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ