KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS 2020 lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. KPSS başvuruları lisans, ön lisans ve ortaöğretim için farklı tarihlerde alınacak. KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav oturumları ise farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Ön lisans oturumları için başvurular ağustos ve eylül aylarında alınacak. İşte 2020 KPSS tarihleri...