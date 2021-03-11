KPSS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu

KPSS 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile KPSS’nin detayları da belli oldu. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Adaylar ilk olarak her yıl olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecekler.