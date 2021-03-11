KPSS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Memur olmak isteyen adaylar bu tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. KPSS’de bu yıl adaylar lisans oturumlarına girecekler. Başvurular mayıs ayında başlayacak. İşte 2021 KPSS tarihi hakkında yapılan açıklama
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KPSS 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile KPSS’nin detayları da belli oldu. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Adaylar ilk olarak her yıl olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecekler.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.