KPSS 2021/9 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?
KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler 3 Kasım’da başladı ve 8 Kasım tarihine kadar devam edecek. Adayların KPSS tercih kılavuzuna göre işlemlerini 8 Kasım günü saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır?
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KPSS 2021/9 tercih kılavuzu yayımlandı ve işlemler başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ile Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.
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KPSS 2021/9 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.