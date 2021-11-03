KPSS 2021/9 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.