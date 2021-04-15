KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alacak
KPSS 2021/5 tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli personel alımı için tercihler 15 Nisan ve 21 Nisan tarihleri aralığında yapılacak. İşte KPSS 2021/5 tercih kılavuzu
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme gerçekleştirilecek. Adayların aşağıda yer alan kılavuza göre KPSS tercihlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.
2
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 15 – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.