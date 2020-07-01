KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri 16 Haziran ve 22 Haziran tarihleri aralığında yaptılar. Tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlamışlardı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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KPSS 2020/8 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız.’ dedi. Bu açıklamanın ardından sonuçlar erişime açıldı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI KPSS tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
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ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.