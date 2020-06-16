KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı - ÖSYM KPSS kılavuzu tercih ve yerleştirme bilgileri
KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlamdı. Adaylar KPSS 2020/8 tercihlerini, 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında internet yoluyla yapacaklar. Başvuru şartlarının yayınlandığı tercih kılavuzunda, 2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans puanlarının esas alınacağı belirtildi. İşte, ÖSYM KPSS kılavuzu tercih ve yerleştirme bilgilerine yönelik ayrıntılı bilgiler...
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KPSS tercih kılavuzu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri 16 Haziran ve 22 Haziran tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında tercih kılavuzunun erişime açıldığı duyuruldu.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almışolmaları gerekir.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti. Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi. Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti: "İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."