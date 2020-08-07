KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamladılar. Tercihler 23 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri aralığında alındı. Peki KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi. Şimdi gözler KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından henüz bir bilgi yayımlanmadı. İşte detaylar…
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.