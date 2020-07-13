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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:38,

Koronavirüste dünyayı şoke eden rekor

Dünya genelindeki vaka sayısında kaygı verici gelişme.

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Dünya koronavirüs salgının da yine kabus dolu bir güne uyandı.

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Dünya genelinde Covid-19'la mücadele devam ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarındaki artışlar endişe yaratmaya devam ediyor.

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Dün koronavirüs vaka sayısında dünya genelinde rekor bir artış yaşandı.

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Dünya genelinde 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka görüldü. bu rakam bugüne kadar görülmüş en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

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Koronavirüste bir önceki rekor artış 228 bin 102 kişiyle 10 Temmuz gününde kaydedilmişti.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 571 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

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Covid-19'a yakalanan 7 milyon 588 bin 94 kişi iyileşti, halen 4 milyon 881 bin 944 hasta tedavi görüyor.

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Koronavirüste günlük vaka sayısında en çok artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da kaydedildi.

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Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Covid-19'a yakalandı.

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ABD'nin Florida eyaletinde de son 24 saatte vaka sayısında rekor artış yaşandı. Bir gün içinde 15 bin 299 kişide koronavirüs tespit edildi.

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Koronavirüs önlemlerini Mayıs ayında kaldırılmaya başlayan Florida yaşlı nüfus yoğunluğu ve turizm nedeniyle salgın karşısında hassas bölgelerden biri.

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Koronavirüs konusundaki tutumu eleştirilen ve kamuoyunun karşısında hiç maskeyle çıkmayan ABD başkanı Donald Trump da dün ilk defa maske takarken görüntülendi.

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Kuvvet komutanlarıyla birlikte bir askeri hastaneyi ve burada görevli doktorları ziyaret eden Trump maske konusuna da açıklık getirdi.

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Trump 'Ben hiçbir zaman maskeye karşı olmadım, sadece her şeyin olduğu gibi maske takmanın da doğru zamanı vardır dedim' açıklamasını yaptı.

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Uzmanlar ABD'de özellikle Miami, California, Texas gibi eyaletlerde artan vaka sayılarının alarm verdiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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Ancak özellikle Miami ve California gibi eyaletlerde artan sıcaklıkların da etkisiyle ABD'lilerin virüs uyarılarını görmezden geldiği dikkat çekiyor.

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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci bu eyaletleri uyarmış, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi konusunda çağrı yapmıştı.

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ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 72 bin 100’e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681’e yükseldi.

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Hindistan da vaka ve ölüm sayılarında Brezilya'nın ardından üçüncü ülke konumunda.

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi.

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Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı.

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