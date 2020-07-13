Koronavirüste dünyayı şoke eden rekor

Dünya koronavirüs salgının da yine kabus dolu bir güne uyandı.Dünya genelinde Covid-19'la mücadele devam ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarındaki artışlar endişe yaratmaya devam ediyor. Dün koronavirüs vaka sayısında dünya genelinde rekor bir artış yaşandı. Dünya genelinde 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka görüldü. bu rakam bugüne kadar görülmüş en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Koronavirüste bir önceki rekor artış 228 bin 102 kişiyle 10 Temmuz gününde kaydedilmişti.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 571 bin 660 kişi hayatını kaybetti.Covid-19'a yakalanan 7 milyon 588 bin 94 kişi iyileşti, halen 4 milyon 881 bin 944 hasta tedavi görüyor.Koronavirüste günlük vaka sayısında en çok artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da kaydedildi.Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Covid-19'a yakalandı.ABD'nin Florida eyaletinde de son 24 saatte vaka sayısında rekor artış yaşandı. Bir gün içinde 15 bin 299 kişide koronavirüs tespit edildi.Koronavirüs önlemlerini Mayıs ayında kaldırılmaya başlayan Florida yaşlı nüfus yoğunluğu ve turizm nedeniyle salgın karşısında hassas bölgelerden biri.Koronavirüs konusundaki tutumu eleştirilen ve kamuoyunun karşısında hiç maskeyle çıkmayan ABD başkanı Donald Trump da dün ilk defa maske takarken görüntülendi. Kuvvet komutanlarıyla birlikte bir askeri hastaneyi ve burada görevli doktorları ziyaret eden Trump maske konusuna da açıklık getirdi. Trump 'Ben hiçbir zaman maskeye karşı olmadım, sadece her şeyin olduğu gibi maske takmanın da doğru zamanı vardır dedim' açıklamasını yaptı. Uzmanlar ABD'de özellikle Miami, California, Texas gibi eyaletlerde artan vaka sayılarının alarm verdiği konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak özellikle Miami ve California gibi eyaletlerde artan sıcaklıkların da etkisiyle ABD'lilerin virüs uyarılarını görmezden geldiği dikkat çekiyor. Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci bu eyaletleri uyarmış, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi konusunda çağrı yapmıştı. ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 72 bin 100’e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681’e yükseldi.Hindistan da vaka ve ölüm sayılarında Brezilya'nın ardından üçüncü ülke konumunda. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi.Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı.