Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nedir? Alerjik hastalık ile görülen öksürük nasıl ayırt edilir
Koronavirüs belirtileri uzmanların açıklamaları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Artan vaka sayısıyla beraber Türkiye ve dünyada devam eden salgın sürecinde coronavirüs belirtileri internette aranan konular arasında olmayı sürdürüyor. Koronavirüs belirtileriyle benzerlik gösteren grip sezonunun açılmasıyla, covid 19 belirtileriyle ilgili uzmanlar açıklamalarda bulundu. Alerjik hastalıklar sırasında da görülen öksürüğü Kovid-19 ile birbirine karıştırmamak gerekiyor, koronavirüste öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor. Peki tüm bunlar nasıl ayırt edilir.. İşte uzmanların koronavirüs ve diğer hastalıkları bir birinden ayırt etmek için yaptığı uyarılar
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Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterse de uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları Kovid-19'u diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, halen etkinliğini sürdüren Kovid-19, virüs taşıyan bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan ya da ağızdan kişiden kişiye bulaşabiliyor. Damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşüyor. Diğer kişiler bu nesnelere ya da yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüğünde virüs bulaşabiliyor.
Yeni tip koronavirüsün en yaygın semptomlarının başında ateş, yorgunluk ve kuru öksürük geliyor. Bazı hastalarda ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal görülebiliyor.
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Kovid-19 belirtileri itibarıyla alerjik hastalıklar ve üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla da benzerlik gösteriyor. Koronavirüsün bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bulgularına genellikle ateş eşlik ediyor. Semptomatik hastalarda ise kas ve eklem ağrıları da görülüyor. Alerjik hastalıklarda ise alerjinin yoğun olarak kendini gösterdiği dönemde berrak yoğun burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve öksürük oluyor.
Kovid-19 ve alerjik hastalıklar sırasında da görülen öksürüğü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Kovid-19'da öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor. Alerjik hastalıklarda daha çok hapşırık, burun akıntısı, gözde kaşıntı ve kızarıklık bulguları görülüyor.
Kovid-19'a bağlı öksürükte ise gün içerisinde belirgin bir değişiklik olmazken, alerjik hastalıklara bağlı öksürükte dış ortama çıkıldığında, öksürük ve diğer alerjik bulgular artıyor.
Genellikle bu kronik durumu önceki yıllarda da aynı dönemde aynı belirtilerle yaşayan alerji hastalarının tedavisinde özellikle anti-alerjik şurup ve tabletler kullanılıyor. Bu ilaçlar hapşırık, aksırık, burun akıntısı gibi bulguları hafifletiyor. Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan semptomların tedavisinde ise alerji ilaçlarının hiçbir etkisi bulunmuyor.
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Her 6 kişiden biri ağır hastalanıyor
Mevsimsel üst solunum yolu rahatsızlıkları ise genellikle ilkbahar ve sonbaharda daha sık görülüyor. Burun ve boğazda sıkıntı yaratan bu rahatsızlıkların yüzde 90'ı virüs kaynaklı oluyor. Kovid-19 ise üst solunum yolu rahatsızlığı belirtilerine göre daha ağır bir tablo ortaya koyuyor.
Koku alamama veya koku almada azalma, tat duyusunda kayıp Kovid-19 belirtilerinde en sık eşlik eden bulgular arasında yer alıyor.
Kovid-19'da ateş ve öksürük, grip ya da üst solunum rahatsızlıklara göre daha uzun sürüyor. Bazı hastalar, haftalarca süren öksürük problemleri yaşayabiliyor.
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Normal gribal enfeksiyonlarda bunlar daha kısa süreli olabiliyor. Hasta, 1 hafta içerisinde kendisini toparlayabiliyor. Koronavirüste ise bu durum bazen 1 ay kadar sürebiliyor. Kovid-19'un en sık belirtilerinden biri olsa da ateş her hastada görülmeyebiliyor. Normal gribal enfeksiyonlar ise daha hafif geçirebiliyor.
Kovid-19 virüsünü alan her 6 kişiden 1'i ağır hastalanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan kronik rahatsızlıkları olanlar hastalığı daha ciddi geçiriyor. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çekenlerin mutlaka tıbbi yardım alması gerekiyor.
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GRİP VE KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARKLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Yarım Küre'de maske, mesafe ve el hijyeniyle gribin azaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"O nedenle bu dönemde sadece koronaya karşı değil, gribe karşı da diğer virüslere karşı da maskenin koruyucu özelliğinin yüzde 90'ların üzerinde olduğunu biliyoruz. Aşının tek başına yüzde 60'lar civarında koruduğunu biliyoruz. Onun için aşı sadece bir virüse karşı koruyor veya o aşı hangi virüse karşı geliştirildi ise influenza da farklı olduğu için, o virüslere karşı etkisi söz konusu, ama maske damlacık enfeksiyonu ile bulaşan bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili olan bir uygulama.
Onun için maske ve mesafeyi aşıdan daha çok önemseyelim. Ama riskli olan vatandaşlarımıza da özellikle de Kovid geçirebilme durumu olan kişilerde daha tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz kişileri tespit ederek, ön planda başlamış olacağız."
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Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
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Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.
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Belirtileri Nelerdir?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Nasıl Bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
Kimler Daha Fazla Risk Altında?
COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. - Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir. - Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. - Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler: - 60 yaş üstü olanlar - Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: - Kalp hastalığı - Hipertansiyon - Diyabet - Kronik Solunum yolu hastalığı - Kanser gibi - Sağlık Çalışanları
Çocuklar Risk Altında Mı?
Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.
En yaygın semptomlar:ateş kuru öksürük yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı boğaz ağrısı ishal konjunktivit baş ağrısı tat alma veya koku duyusunun kaybı ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı göğüs ağrısı veya göğüste baskı konuşma veya hareket kaybı Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.