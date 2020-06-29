Koronavirüs son durum tablosunda 29 Haziran verileri: Türkiye koronavirüs vaka ve ölüm sayısı: Covid 19 risk haritası
Coronavirüs vaka tablosunda 29 Haziran verileri Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Son bilgilere göre, vaka sayısı dünkü verilere göre 18 arttı, iyileşen sayısı ise 1.214 oldu. Ülkemizde yeni gelişmeler yaşanırken, Dünya geneli koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı. En çok vakanın geldiği ülkelerin başında Amerika ve Brezilya yer alıyor. Bu ülkeleri Rusya ve Hindistan takip ediyor. Amerika'da vaka sayısı toplamda 2 milyon 549 bin olurken, Brezilya'da 1 milyon 344 bin covid 19 vakası tespit edildi. Dünya genelinde 502 bin kişi covid 19 nedeniyle hayatını kaybederken, 5 milyon 160 bin kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Peki, coronavirüs Türkiye tablosunda vaka ve ölüm sayısı nedir? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilgilendirdiği Türkiye tablosu son durumu ve detaylar..
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 179 bine, can kaybı 502 bine, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 513 bine ulaştı.
ABD'de vaka sayısı 2 milyon 619 bine, can kaybı 128 bin 313'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 83 bini geçti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapacağı ziyaretleri erteledi.
Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 319 bine ulaşırken, can kaybı 57 bin 149'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 715 bin 905 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 634 bin 437'ye, can kaybı 9 bin 73'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 399 bin 87 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında tedbirlere yeterli olunmadığının altını çizerek, yeni vaka sayısının dünkünden 18 fazla olduğunu ifade etti. İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları;
Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.
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TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı.
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Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 292 artarak 548 bin 869'a ulaşırken, 16 bin 487 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 321 bin 774 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 311 bin 151'e yükseldi.
İspanya'da toplam vaka sayısı 295 bin 850'ye çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 343 olarak güncellendi.
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İtalya'da can kaybı 22 artarak 34 bin 738'e, toplam vaka sayısı 240 bin 310'a, iyileşenlerin sayısı 188 bin 891'e ulaştı.
İran'da ise vaka sayısı 222 bin 669'a yükselirken, can kaybı 144 artarak 10 bin 508 oldu. Ülkede 183 bin 310 kişi iyileşti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmanın zorunlu olacağını söyledi.
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Almanya'da salgından en fazla etkilenen Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanı Melanie Huml, eyaletteki herkese Kovid-19 testi yaptırma imkanı sunulacağını söyledi.
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Sudan’da salgın tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçuşlarına getirilen yasak 12 Temmuz’a kadar uzatıldı.
Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle evinde karantina altında olan Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar yaşamını yitirdi.
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Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı
Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgınına karşı 18 ülkenin daha giriş yasağı kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 129'a ulaştığı bildirildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) kararı doğrultusunda Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi genişletildi.
Buna göre, Asya'dan Gürcistan, Orta Doğu'dan Irak, Lübnan, Afrika'dan Cezayir, Moritanya, Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eswatini listeye eklendi.
Listeye Orta Amerika'dan Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Karayipler'den Küba, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Vincent Grenadines, Güney Amerika'dan Guyana da dahil edildi.
Bu ülkelere son iki haftada seyahat öyküsü bulunan yolcular 1 Temmuz'dan itibaren Japonya'ya kabul edilmeyecek.
Karar sonrası ülkeye yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı.
Ülkede marttan bu yana Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.
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Çin'de klinik testleri süren Kovid-19 aşısı orduda kullanılmaya başlandı
Çin’de deneme sürecinde bulunan Kovid-19 aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusunda kullanılmaya başlandığı bildirildi.
Global Times gazetesinin haberine göre, Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics), Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.
CMC'nin izni 25 Haziran'da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.
CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, şimdilik askeriye için onaylanan aşının, CMA'nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkati çekti.
Ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
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Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor
İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.