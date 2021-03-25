Koronavirüs salgını ne zaman kontrol altına alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'üç asgari şartı var' diyerek duyurdu

SALGIN NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINACAK? Size aylar önce söylediğim sözü hatırlayın: “Tarihte son bulmamış savaş yoktur. Tarihte son bulmamış salgın da yoktur.” İnsanlık Covid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor.



Aşı konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Tedbirlere uyumsa, ne yazık ki, giderek azalıyor. Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı: “Bu böyle ne kadar sürecek?” Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur: “Salgın ne zaman kontrol altına alınır?”