Koronavirüs salgını ne zaman kontrol altına alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'üç asgari şartı var' diyerek duyurdu
Koronavirüste normalleşme ve aşılama süreciyle beraber gözler salgında son duruma çevrildi. İller bazında 'yerinde karar' dönemi ile alınan önlemler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs aşılama süreci ile ilgili bilgi veren Koca, 'salgın ne zaman kontrol altına alınır?' sorusuna "Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır." yanıtını verdi. Açıklamanın ardından salgının biteceği tarih için beklentiler de arttı. İşte, koronavirüs salgınının biteceği tarihle ilgili bilgiler.
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Koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, illere göre tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini belirtti. Aşılamanın hızla devam ettiğini aktaran Sağlık Bakanı Koca ise salgının kontrol altına alınması için üç asgari şart olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Bakan Koca şunları söyledi;
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SALGIN NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINACAK?
Size aylar önce söylediğim sözü hatırlayın: “Tarihte son bulmamış savaş yoktur. Tarihte son bulmamış salgın da yoktur.” İnsanlık Covid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor.
Aşı konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Tedbirlere uyumsa, ne yazık ki, giderek azalıyor. Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı: “Bu böyle ne kadar sürecek?” Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur: “Salgın ne zaman kontrol altına alınır?”
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Bunun bir cevabı var: Aşılama tamamlandığında. Türkiye için, “Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar!” dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var:
Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması.
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Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Planlarımıza göre, 100 Milyondan fazla doz aşının tamamı Mayıs sonuna kadar elimizde olacak.
Ve 50 Milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki, yakın günler güzel günler olacak.