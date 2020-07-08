Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11 milyon 650 bini, can kaybı 538 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 600 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 9 bine, can kaybı 132 bin 722'ye ulaştı. Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 613 bine ulaşırken can kaybı 65 bin 120'ye çıktı. İngiltere'de ise vaka sayısı 285 bin 768'e ulaşırken, 44 bin 236 kişi yaşamını yitirdi. Tüm dünyada bunlar olurken, salgının ne zaman biteceği merak ediiliyor. Peki, Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, 'Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık.' dedi. İşte, Koronavirüs salgını hakkında son gelişmeler...
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DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.
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Salgının patlak vermesinden 3 ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsatan Ghebreyesus, "Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Kovid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hala artıyor." diye konuştu.
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Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı.
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DSÖ EKİBİ ÇİN'E GİDİYOR
Son birkaç aydır Kovid-19'un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte "tanımlamak" üzere hafta sonu Çin'e gideceğini söyledi.
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Ghebreyesus, DSÖ liderliğindeki misyonun "virüsün hayvandan insana nasıl geçtiğini" de araştıracağını kaydetti.
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SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?
Salgının bitiş tarihine ilişkin bir tahmin yapmak çok zor. Bilim insanlarının salgının bitişi için önem arz edecek aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.